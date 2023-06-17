Дембеле рассказал о своём отношении к Левандовскому и Рафинье

Форвард «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле ответил на вопрос о взаимоотношениях с соперниками по месту в атакующей линии команды, поляком Робертом Левандовским и бразильцем Рафиньей.
«Конкуренция всегда полезна для команды. Рафинья — очень хороший игрок. Я знал его давно, потому что он был в «Ренне», который является моей командой (Дембеле — воспитанник французского «Ренна». — Прим. «Чемпионата»), и я всегда ходил смотреть его матчи. Конкуренция, которая есть между всеми, хороша: Левандовски, Рафинья, Ансу Фати, Ферран Торрес… а также в центре поля с Френки де Йонгом, Буси (Серхио Бускетсом. — Прим. «Чемпионата») и остальными. Это заставляет команду развиваться и расти.
Левандовски? Он отличный игрок, забивает много голов. Мы уже знали об этом по его выступлениям за «Баварию». У меня хорошие отношения с ним как на поле, так и за его пределами. Он хороший человек и феноменальный игрок», — сказал Дембеле в интервью изданию Marca.
- 17 июня 2023
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