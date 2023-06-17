Родри: переживаю лучший момент в карьере и хочу его продлить

Победитель Лиги чемпионов — 2022/2023 с «Манчестер Сити», лучший игрок финала этого турнира полузащитник сборной Испании Родри поделился впечатлениями от концовки сезона перед финалом Лиги наций УЕФА с Хорватией.

«Переживаю свой лучший момент в карьере на уровне футбольной зрелости, завоевания титулов. И это момент, который я хочу продлить. Мы должны донести важность того, что нужно не упустить возможности (речь идёт о финале Лиги наций. — Прим. «Чемпионата»). Это было бы завершением очень особенного сезона для меня.

Было бы очень важно вернуть Испанию на вершину. У нас здесь только два игрока, которые выигрывали (международные турниры со сборной Испании. — Прим. «Чемпионата»). Это дало бы нам возможность иметь больше победного настроя на будущих турнирах», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Финальный матч Лиги наций с участием сборных Испании и Хорватии состоится в воскресенье, 18 июня, и начнётся в 21:45 мск.