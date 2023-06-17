Футболистка «Зенита» Куропаткина: когда била пенальти, думала, что мама стоит рядом

Футболистка санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина поделилась впечатлениями от победы в Суперкубке России, где её команда встречалась с ЦСКА.

«Эмоции великолепные. Непростой по накалу матч, очень тяжёлый соперник, очень вязкая игра. Сейчас [чувствую] наслаждение победой и немного приятное опустошение. Пенальти – это всегда лотерея, и мы сегодня оказались точнее.

Хочу передать привет маме. Она мне до игры писала: «Представляй, что я рядом». Когда выходила бить пенальти, думала, что мама стоит рядом, и забила. Я тебя люблю, мамуля», — сказала Куропаткина в эфире «Матч ТВ».

Основное время матча завершилось вничью (1:1). В серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее — 5:4. Куропаткина била пятой по счёту.