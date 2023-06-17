Футболистка «Зенита» Куропаткина: когда била пенальти, думала, что мама стоит рядом
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Футболистка санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина поделилась впечатлениями от победы в Суперкубке России, где её команда встречалась с ЦСКА.
«Эмоции великолепные. Непростой по накалу матч, очень тяжёлый соперник, очень вязкая игра. Сейчас [чувствую] наслаждение победой и немного приятное опустошение. Пенальти – это всегда лотерея, и мы сегодня оказались точнее.
Хочу передать привет маме. Она мне до игры писала: «Представляй, что я рядом». Когда выходила бить пенальти, думала, что мама стоит рядом, и забила. Я тебя люблю, мамуля», — сказала Куропаткина в эфире «Матч ТВ».
Основное время матча завершилось вничью (1:1). В серии послематчевых пенальти «Зенит» оказался сильнее — 5:4. Куропаткина била пятой по счёту.
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