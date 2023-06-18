Игорь Беланов — об аресте Павелко: притянутое за уши решение с политическим душком

Сопредседатель комитета профессионального футбола УАФ Игорь Беланов прокомментировал решение суда, согласно которому президента организации Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

«Вторые сутки во Львове. Шевченковский районный суд решил арестовать президента УАФ, члена исполкома УЕФА Андрея Павелко. Зачем? У меня на этот вопрос только один ответ – притянутое за уши решение с политическим душком. Эта судебная эпопея продолжается с минувшей осени.

За это время я успел побывать на нескольких заседаниях, выслушать позицию прокуроров и судей. Никаких реальных причин для ареста Андрея за всё это время так и не прозвучало. А сам он дисциплинированно выполнял все условия меры пресечения, присутствовал на всех судебных заседаниях, не скрывался, ни на кого не давил, чётко соблюдал установленные правила.

Наверное, поэтому дело быстро передали в суд в другом городе, где, очевидно, руководствуются какими-то другими законами и готовы выполнить любое указание сверху?», — написал Беланов в одной из социальных сетей.