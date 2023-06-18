Президент Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко отправлен в СИЗО

Следственный судья Шевченковского районного суда Львова удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко, сообщает FootballHub.

Судья постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток — до 14 августа включительно. Кроме того, залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022 года внесла компания «УАФ Маркетинг», перечисляется в пользу государства. Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение касается дела о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Содержание под стражей – это принудительная изоляция путём помещения обвиняемого в учреждения, ограничивающие свободу.