Агент Чистякова: Дима – футболист «Зенита», никто не думает об уходе из клуба
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Футбольный агент Андрей Талаев прокомментировал будущее защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова.
«Дима – футболист «Зенита», никто не думает об уходе из клуба. Интерес к нему есть, но ничего конкретного вообще нет. Клуб рассчитывает на него, нет никаких проблем. Не знаю, откуда берутся разговоры о том, что он может покинуть клуб», — сказал Талаев в интервью «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Чистяков принял участие в 15 матчах «Зенита» во всех турнирах. Сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2,5 млн.
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