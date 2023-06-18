Файзулин: в следующем сезоне «Зениту» будет не так просто в РПЛ

Бывший спортивный директор «Акрона» Виктор Файзулин порассуждал о том, кто станет чемпионом России в следующем сезоне.

«Где искать мотивацию? Они должны понимать, что в клубе, который называется «Зенит», который тратит огромные деньги и строит большие планы по-другому быть не может. Это привычка выигрывать, это нормально. Это было ещё 15 лет назад – чувствовалось, что «Зенит» даже не может вничью сыграть. Да, порой из-за этого идёт давление, но теперь надо проигрывать что ли?

Мотивация одна – первое место. У всех простая мотивация – выйти в матче, который предстоит, и победить. Ты же не хочешь проигрывать, а хочешь выигрывать. Никому не хочется терпеть поражение, даже если ты очень часто побеждаешь.

«Зениту» будет тяжелее выигрывать? Не думаю так. Но считаю, что такого отрыва, как в этом году, в следующем сезоне не будет точно. Не знаю, кто будет в итоге чемпионом, но думаю, что «Зениту» будет не так просто», — приводит слова Файзулина Metaratings.