Источник: Шамар Николсон отказался переходить из «Спартака» в «Андерлехт»

Бельгийский «Андерлехт» хотел приобрести нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Об этом сообщает Metaratings.

Cумма трансфера могла составить € 5 млн. Ямайский футболист отказался от перехода, так как бельгийский клуб предлагал ему зарплату на € 400 тысяч меньше, чем он сейчас зарабатывает по контракту с красно-белыми за сезон. Зарплата форварда составляет € 1,8 млн в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чём уже сообщил самому игроку. Руководство красно-белых предложило футболисту заняться поиском нового клуба.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Николсон забил три гола и отдал одну результативную передачу в 22 матчах.