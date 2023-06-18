Хорватия — Испания: стартовые составы команд на финал Лиги наций УЕФА

Сегодня, 18 июня, состоится финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сразятся сборная Хорватии и сборная Испании. Игра пройдёт на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Эрлич, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Иванушец, Крамарич.

Испания: Унаи Симон, Альба, Лапорт, Ле Норман, Навас, Родри, Руис, Гави, Пино, Асенсио, Мората.

Хорваты вышли в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1. Решающим голом отметился форвард Хоселу на 88-й минуте.

В последний раз сборные Хорватии и Испании встречались в 1/8 финала на Евро-2020. Тогда в драматичном матче с овертаймом сильнее оказались испанцы — 5:3.