Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Принадлежащий «Динамо» Иван Ордец воспользовался правом не возвращаться в Россию

Принадлежащий «Динамо» Иван Ордец воспользовался правом не возвращаться в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский защитник Иван Ордец, права на которого принадлежат московскому «Динамо», останется в клубе Бундеслиги «Бохум» ещё как минимум на один сезон. Вестфальцы договорились о дальнейшем сотрудничестве с 30-летним игроком, который, как и в прошлом сезоне, воспользовался специальным правилом ФИФА для иностранных футболистов, принятым после начала СВО на Украине.

«Его надёжность, цепкость и сила удара головой помогли нам как в обороне, так и в нападении. Он лидер и должен и впредь обеспечивать стабильность в обороне нашей команды. Его контракт также включает возможность остаться в «Бохуме» ещё на два года после истечения срока действия специального правила ФИФА», – приводит слова технического директора «Бохума» Марка Леттау издание Sportschau.

В прошлом сезоне Ордец был одним из лидеров «Бохума», проведя 30 матчей в чемпионате Германии. Контракт центрального защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Специальное правило ФИФА, освобождающее иностранных футболистов от выполнения контрактных обязательств с российскими и украинскими клубами, также действует до этой даты.

Материалы по теме
Ордец: были те, кто перестал со мной общаться. Возможно, я рано посчитал их друзьями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023