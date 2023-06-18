Принадлежащий «Динамо» Иван Ордец воспользовался правом не возвращаться в Россию

Украинский защитник Иван Ордец, права на которого принадлежат московскому «Динамо», останется в клубе Бундеслиги «Бохум» ещё как минимум на один сезон. Вестфальцы договорились о дальнейшем сотрудничестве с 30-летним игроком, который, как и в прошлом сезоне, воспользовался специальным правилом ФИФА для иностранных футболистов, принятым после начала СВО на Украине.
«Его надёжность, цепкость и сила удара головой помогли нам как в обороне, так и в нападении. Он лидер и должен и впредь обеспечивать стабильность в обороне нашей команды. Его контракт также включает возможность остаться в «Бохуме» ещё на два года после истечения срока действия специального правила ФИФА», – приводит слова технического директора «Бохума» Марка Леттау издание Sportschau.
В прошлом сезоне Ордец был одним из лидеров «Бохума», проведя 30 матчей в чемпионате Германии. Контракт центрального защитника с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Специальное правило ФИФА, освобождающее иностранных футболистов от выполнения контрактных обязательств с российскими и украинскими клубами, также действует до этой даты.
- 18 июня 2023
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