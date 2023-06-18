Лепёхин — о Малкоме: может быть, он задержится в «Зените» и до конца карьеры

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин порассуждал о будущем форварда сине-бело-голубых Малкома.

«Исходя из того, какое у него мастерство, он не должен задержаться в РПЛ. Но раз он приехал, значит, какие-то другие факторы влияют. Поэтому, возможно, он здесь задержится и до конца карьеры», — цитирует Лепёхина Rusfootball.

26-летний бразилец выступает за «Зенит» уже на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.

В субботу, 17 июня, Малком дебютировал за национальную сборную Бразилии в товарищеском матче.