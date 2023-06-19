Испания одолела Хорватию в серии пенальти и выиграла Лигу наций УЕФА

Завершился финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Германия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу в серии пенальти одержала сборная Испании — 5:4.

За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя соревнования пробивались 11-метровые удары. В серии пенальти точнее была испанская команда — 5:4. В составе хорватов с «точки» промахнулись Ловро Майер и Бруно Петкович.

Напомним, Хорватия вышла в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1.

В воскресенье, 18 июня, сборная Италии заняла третье место, обыграв Нидерланды со счётом 3:2.