Лука Модрич: я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич высказался о своём будущем.

«Я чётко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу», — приводит слова Модрича Marca.

Ранее сообщалось, что 37-летний футболист получает множество предложений от арабских клубов. Кроме этого, появлялась информация, что Модрич может завершить карьеру в национальной команде после Лиги наций.

В ночь на 19 июня по московскому времени завершился финал Лиги наций УЕФА, в котором сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии в серии пенальти со счётом 5:4. За 120 минут игры был зафиксирован ничейный результат — 0:0.

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