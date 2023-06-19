Голкипер Испании Симон высказался о сейве после пенальти Петковича в финале Лиги наций

Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал об отбитом пенальти нападающего национальной сборной Хорватии Бруно Петковича в финале Лиги наций. Испанцы одержали победу в решающем матче турнира в серии пенальти — 5:4. За 120 минут команды счёт не открыли — 0:0.
«За свою карьеру я сделал множество сейвов. Не знаю, лучший ли это. Он может быть одним из самых значимых.
Всё сводится к определению точного момента, когда они бьют. Чтобы прыгнуть для того, чтобы отбить. Если прыгнешь до того, как они пробьют, что ж, они профессионалы: если они увидят движение, то ударят в другую сторону. Я высматривал нужный момент. И это сработало!» — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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