Как же жаль Модрича! Хорваты шли к своему первому трофею и отдали Испании серию пенальти

Сборная Испании – победитель Лиги наций. «Красная фурия» впервые выиграла этот трофей. В предыдущие годы золото Лиги наций доставалось Португалии и Франции.

От финала Хорватия – Испания можно было ждать голевой феерии, так как в последних трёх матчах между этими соперниками было забито 19 (!) мячей. Однако давление результата всё-таки отразилось на игре команд Златко Далича и Луиса де ла Фуэнте. Сам по себе футбол получался интересным – достаточно зрелищным, с хорошей интенсивностью и быстрым движением мяча. Тем не менее по-настоящему голевых моментов не хватало. Хорваты с испанцами боролись за инициативу, но не рисковали и чрезмерно не раскрывались. Главной идеей было сохранение компактности.

Поначалу сборная Хорватия больше владела мячом, однако ближе к голу были испанцы. Причём «шашечные» сами «привозили». Ливакович поймал мяч, словно кусок мыла – тот отлетел от рук голкипера в штангу. Ковачич допустил потерю у собственной штрафной под давлением Гави, и полузащитник «Барселоны» чуть-чуть не попал в угол. Вообще, Гави помогал центральному нападающему Морате прессинговать центрбеков и опорника хорватов, поднимаясь при обороне на позицию второго форварда. Тем не менее за первые 45 минут «Красная фурия» так и не нанесла ни одного удара в створ.

Хорваты встречали испанцев повыше. Били поточнее. Два из трёх их ударов пришлись в створ ворот. «Шашечные» искали Крамарича забросами за спины центральным защитникам, стремились использовать преимущество в росте и мощи своих фланговых игроков. Впрочем, ничего страшного для голкипера Симона не было. По такой игре гол мог родиться не из-за того, что кто-то кого-то переигрывал командно, а благодаря выигранному эпизоду. Но в первом тайме собравшиеся на стадионе в Роттердаме болельщики голов не увидели – Хорватия с Испанией ушли на перерыв при уникальном для этой пары счёте 0:0.

На первых минутах второго тайма хорваты напомнили, что у них более сыгранная команда, которая лучше понимает, как взаимодействовать и двигать мяч. Свои плоды давал и коллективный отбор в их исполнении. «Шашечные» доминировали и едва не забили, когда «переделанный» защитник Перишич обыграл на фланге «переделанного» защитника Наваса и создал супермомент для Юрановича. Испанцам просто повезло не пропустить. Команда де ла Фуэнте не без труда отодвинула игру от своих ворот, ответив опаснейшим ударом головой Асенсио.

После этого встреча шла в позиционном ключе с минимумом остроты. Не было даже ударов в створ ворот. Тренеры вспомнили о запасных, и на поле появились два форварда-героя полуфиналов – хорват Петкович и испанец Хоселу. Для ушедшего на скамейку Мораты это точно не лучший матч в карьере: всего 14 касаний мяча (меньше всех из игроков стартовых составов обеих команд), лишь 38% точных пасов, два удара (один неточный, один заблокированный) и 0 ключевых передач. «Финал четырёх» Лиги наций первый нападающий Испании завершил без голов.

Только на 84-й минуте команда де ла Фуэнте впервые пробила в створ, но какой это был удар! Фати бил из идеальной позиции, откуда в другой день положил бы 10 мячей из 10. Испания наконец-то придумала комбинацию в штрафной Хорватии, а запасные «Красной фурии» Мерино и Фати соорудили 99-процентный момент. Но форвард «Барселоны» не исполнил, как требовалось, и мяч фактически на линии ворот остановил надёжнейший, как выяснилось, защитник Перишич. Хорваты вообще в концовке основного времени подсели, выпустив инициативу из своих рук.

Дополнительное время и серия пенальти – любимая забава сборной Хорватии. Даже Модрич в свои 37 лет выдерживает два часа на поле, уникальное здоровье у человека. Вот и на этом турнире «шашечным» было мало 90 минут и в полуфинале, и в финале. Но всё же чувствовалось, что испанцы помоложе, посвежее. Они владели мячом и территорией. Тем не менее на 100-й минуте команда Далича организовала контратаку, и только крутое спасение Начо помешало Майеру забить после выхода один на один.

«Красной фурии» мог принести победу Ольмо, чья профессиональная карьера скорее связана с Хорватией, нежели с Испанией. Это была бы ирония судьбы. Но и Ольмо не забил, так что дело всё же дошло до 11-метровых, перед которыми соперники внезапно устроили стычку. А в серии пенальти Симон совершил два фантастических сейва после ударов Майера (отбил мяч ногами!) и Петковича. Голкипер стал главным героем финала. А новому тренеру де ла Фуэнте, попавшему под огонь критики, хватило всего четырёх матчей во главе сборной Испании, чтобы выиграть трофей.