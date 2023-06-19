Сергей Ребров: все игроки сборной должны своим трудом на поле приносить эмоции нашим людям

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров считает, что игроки национальной команды должны своей игрой поднимать дух страны.

«Все игроки сборной должны своим трудом на поле приносить этим людям эмоции. Нашим людям сейчас не хватает эмоций.

Поэтому у игроков сейчас важная роль – давать эмоции нашим людям. Те, которые они дали во втором тайме с Македонией. Ближайшая игра должна быть триггером для этих людей. Они должны понимать, что Украина есть, что Украина борется, Украина играет в футбол.

Все понимаем, что должны возвращаться к нашей привычной жизни. Сейчас футболисты должны помогать людям на поле своей отдачей и духом», — приводит слова Малиновского официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.