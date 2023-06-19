Гендир «Шахтёра»: Инфантино не уделяет внимания проблемам Украины из-за связи с Россией

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Поддержки со стороны ФИФА не было. Инфантино произносит очень много речей, рассказывает, что мы все являемся футбольной семьёй. Но когда возникает какая-то проблема, никакой семьи нет.

Все знают, что Инфантино состоит в хороших отношениях с Россией. Возможно, поэтому он не стремится уделять внимание проблемам Украины», — приводит слова Палкина L'Équipe.

Напомним, ранее «Шахтёр» подавал иск в отношении ФИФА с требованием о компенсации € 50 млн из-за правила о приостановке контрактов легионеров., однако данный иск был отклонён.

Джанни Инфантино впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, набрав во 2-м туре голосования 115 голосов из 207 возможных. В 2019 году он был переизбран на второй срок, в марте 2023 года — на третий.