Мирча Луческу занимает 6-е место в рейтинге самых богатых футбольных людей Румынии

Румынское издание «Antena Sport» обнародовало размер состояния десяти самых богатых граждан страны из числа тех, кто имеет отношение к профессиональному футболу. Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу находится на 6-й позиции в рейтинге. Его состояние оценивается в € 34-38 млн.
Приведенные данные актуальны по состоянию на декабрь 2022 года.
1. Джиджи Бекали (владелец «Стяуа»): € 325-425 млн.
2. Дан Шуку (владелец «Рапида»): € 135-145 млн.
3. Николае Бадя (владелец «Динамо Бухарест»): € 87-93 млн.
4. Владимир Кон (президент «Волунтари»): € 65–70 млн.
5. Космин Олерой (главный тренер «Аль-Шарджи»): € 46-50 млн.
6. Мирча Луческу (главный тренер «Динамо Киев»): € 34-38 млн.
Напомним, в мае Луческу перенёс операцию и временно приостановил работу главным тренером «Динамо». Румынский специалист возглавляет киевлян с 2020 года. Контрактное соглашение тренера с клубом рассчитано до 2024 года.
Футболисты стоимостью от € 100 млн
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