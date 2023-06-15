Селезнёв рассказал о ссорах с Луческу

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнёв высказался о наставнике киевского «Динамо» Мирче Луческу.

«Очень ссорился с Луческу, потому что хотел играть. Я всегда признаю свои ошибки. Говорю так, как есть. К тому времени, наверное, я был не прав. Нужно было иначе относиться.

Я обижался, но никогда никого не оскорблял. Надо было иначе себя вести. Я приходил в «Днепр», где что-то кому-то можно было, а кому-то – нет. Мне в «Днепре» можно было больше, – приводит слова Селезнёва ua.tribuna.com.

Напомним, Селезнёв завершил карьеру в мае 2023 года. Последним клубом игрока был «Минай». Ранее форвард также выступал за «Шахтёр», «Днепр», «Кубань», «Малагу».

За сборную Украины Селезнёв провёл 57 матчей, забив 11 голов.