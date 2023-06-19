Кулибали примет предложение «Аль-Хиляля» о контракте

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали ответит согласием на выдвинутое «Аль-Хилялем» предложение о трёхлетнем контракте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, сейчас стороны согласовывают последние детали сделки. Ранее сообщалось, что сенегальскому футболисту «Аль-Хиляль» предложил трёхлетний контракт с зарплатой в размере € 30 млн в год.

В сезоне-2022/2023 Кулибали провёл 23 матча за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт защитника с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн. Предыдущим клубом Кулибали был итальянский «Наполи», за который он выступал на протяжении восьми лет — с 2014 по 2022 год.