Кулибали близок к переходу в «Аль-Хиляль»

Переход защитника «Челси» Калиду Кулибали в саудовский «Аль-Хиляль» находится на завершающей стадии, сообщает журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».
По информации источника, «Хиляль» намерен закрыть сделку в самое ближайшее время и всячески подталкивает представителей лондонского клуба к сотрудничеству. Сам игрок открыт для переезда в Саудовскую Аравию. Отмечается, что следующие несколько дней переговоров будут определяющими.
В сезоне-2022/2023 на счету Кулибали 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о желании миланского «Интера» арендовать Кулибали.
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