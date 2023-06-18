Кулибали близок к переходу в «Аль-Хиляль»

Переход защитника «Челси» Калиду Кулибали в саудовский «Аль-Хиляль» находится на завершающей стадии, сообщает журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».

По информации источника, «Хиляль» намерен закрыть сделку в самое ближайшее время и всячески подталкивает представителей лондонского клуба к сотрудничеству. Сам игрок открыт для переезда в Саудовскую Аравию. Отмечается, что следующие несколько дней переговоров будут определяющими.

В сезоне-2022/2023 на счету Кулибали 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании миланского «Интера» арендовать Кулибали.