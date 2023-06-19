Новичок «Зенита» Ду Кейрос: в последние дни выплакал примерно 37 вёдер слёз. Очень тяжело!

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом», отправив в клуб проникновенное письмо.
«Не думаю, что когда-либо я чувствовал себя так же. Я переживаю хандру в последние несколько дней и делаю всё, чтобы отвлечься, безуспешно пытаясь перестать плакать. Я слушаю музыку, смотрю фильмы, играю в игры на мобильнике, катаюсь в одиночестве на американских горках, гуляю… Но это очень сложно, скажу я вам. Если бы вы могли посчитать, сколько я выплакал в последние дни, то это примерно 37 вёдер, тех самых, которые мы ставили дома под водосточные желоба. Очень тяжело!» – написал Ду Кейрос в письме, текст которого приводит The Players' Tribune.
Отметим, что в «Коринтиансе» Ду Кейрос выступал под 37-м номером. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто.
- 19 июня 2023
-
22:26
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
21:58
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:32
-
21:27
-
21:23
-
21:17
-
21:14
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:49
-
20:38
-
20:34
-
20:30
-
20:25
-
20:17
-
20:15
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:54
-
19:54
-
19:48
-
19:40
-
19:37