«Ньюкасл» нацелен на приобретение вингера «Барселоны» Рафиньи
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«Ньюкасл» заинтересован в покупке бразильского вингера «Барселоны» Рафиньи Диаса, сообщает «твиттер» Jijantes FC.
По информации источника, ради приобретения 26-летнего футболиста каталонского клуба «сороки» готовы расстаться с € 30 млн и с ключевым полузащитником команды Бруно Гимарайнсом.
Рафинья забивает в ворота «Бетиса» в матче 32-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Рафиньи 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 12 результативными передачами. Гимарайнс провёл 33 игры за «Ньюкасл» и сумел забить пять мячей, а также оформил пять ассистов.
Ранее сообщалось о возможном переходе Рабьо в «Барсу».
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