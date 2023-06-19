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Рабьо был предложен «Барселоне»

Рабьо был предложен «Барселоне»
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо был предложен «Барселоне», сообщает «твиттер» Jijantes FC.

По информации источника, агент 28-летнего хавбека «бьянконери» предложили каталонцам в качестве свободного агента. Туринцы всё ещё делают попытки по продлению соглашения, однако представители игрока заинтересованы в смене клуба своим клиентом.

В сезоне-2022/2023 на счету Рабьо 43 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее мать Рабьо и по совместительству его агент высказалась о желаемой зарплате для 28-летнего полузащитника в новом клубе.

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