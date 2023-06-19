Сборная Беларуси добыла первую победу в квалификации, переиграв Косово

Завершился матч 4-го тура группы I квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Беларуси и сборная Косова. Игра проходила на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия) и закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Георгия Кондратьева.

В течение двух минут Владислав Морозов и Макс Эбон по разу поразили ворота Арьянета Мурича. На это Косово ответило реализованным пенальти, 11-метровый точно исполнил Ведат Мурики.

В параллельном матче группы I сборная Швейцарии упустила победу, пропустив от Румынии два мяча начиная с 90-й минуты. Дубль Зеки Амдуни позволил «нейтралам» выиграть первый тайм, но у гостей нашлись свои герои – Валентин Михэйлэ дважды отреагировал на передачи Олимпиу Моруцана, чем спас Румынию от поражения.

Беларусь поднялась на четвёртое место в квалификационной группе, набрав три очка в четвёртом матче турнира и обойдя своего соперника, команду Косова. Лидирует в группе I Швейцария, допустившая первую осечку (10 очков), Румыния вторая (8).