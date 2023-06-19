Ташуев: профессионализм Модрича поражает

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от финального матча Лиги наций между сборными Хорватии и Испании (0:0, по пенальти 4:5).
«Я бы не сказал, что это была игра на 0:0. Сборная Хорватии отличается опытными футболистами. В ней много игроков, поигравших на нескольких чемпионатах мира и Европы. Поражает, какой уровень профессионализма у того же Модрича в 37 лет. Он делает такой объём работы, что никогда со стороны не скажешь, что ему столько лет. На таком уровне так двигаться, так отдаваться игре… И в целом ребята в хорватской сборной сыграны, условно, по ощущениям, с детства.
А у испанцев команда более молодая. В концовке второго тайма и в дополнительное время они больше владели мячом. И, в принципе, остроты у них было больше. Встретились команды с двумя разными стилями. Хорваты делают ставку на чётко выстроенную оборону и индивидуальные взаимодействия футболистов, которые давно играют вместе. Испанцы стараются найти свой футбол, но очень много у них стало доставок мяча верхом в штрафную с полуфлангов и флангов.
Да, Испания победила в Лиге наций, но нельзя сказать, что она показала там яркий и смотрибельный футбол. В любом случае есть личности и в той, и в другой команде. Игра соответствовала уровню финала Лиги наций», — приводит слова Ташуева «Евро-Футбол.Ру».
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