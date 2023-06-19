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Златко Далич высказался о будущем Луки Модрича в составе сборной Хорватии

Златко Далич высказался о будущем Луки Модрича в составе сборной Хорватии
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич рассказал о будущем капитана Луки Модрича в команде.

«Лука провёл феноменальный матч, он бегал без остановки на протяжении 120 минут, и я могу только гордиться им. Завершать карьеру в сборной или нет – решать ему. Это его личный выбор», – приводит слова Далича Madrid Xtra.

Ранее появлялась информация, что Модрич может завершить карьеру в национальной команде по окончании розыгрыша Лиги наций.

В ночь на 19 июня по московскому времени завершился финал Лиги наций УЕФА, в котором сборная Испании обыграла национальную команду Хорватии в серии пенальти со счётом 5:4. За 120 минут игры был зафиксирован ничейный результат — 0:0.

Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА:

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