Мадридский «Реал» представил домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский «Реал» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.
«Белый цвет сочетается с золотым и тёмно-синим в деталях adidas на плечах и шее. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу «¡Hala Madrid!» в области шеи. Традиционный белый цвет сочетается с золотыми полосками adidas на плечах, а детали на V-образном вырезе и на рукавах сочетаются с тёмно-синим и золотым.
Фото: ФК «Реал» Мадрид
Футболки изготовлены из переработанных материалов и оснащены технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игроки не перегревались во время матчей», — написано в заявлении испанского клуба.
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