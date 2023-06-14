Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Нидерланды — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» представил домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский «Реал» представил домашнюю форму на следующий сезон
Комментарии

Мадридский «Реал» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.

«Белый цвет сочетается с золотым и тёмно-синим в деталях adidas на плечах и шее. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу «¡Hala Madrid!» в области шеи. Традиционный белый цвет сочетается с золотыми полосками adidas на плечах, а детали на V-образном вырезе и на рукавах сочетаются с тёмно-синим и золотым.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Футболки изготовлены из переработанных материалов и оснащены технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игроки не перегревались во время матчей», — написано в заявлении испанского клуба.

Материалы по теме
Новые формы клубов на сезон-2023/2024. «Реал» добавляет «золота»
Фото
Новые формы клубов на сезон-2023/2024. «Реал» добавляет «золота»

Видео: Пять самых забивающих клубов Европы в этом сезоне

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023