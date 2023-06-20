Лазарев: 25 лет никто не мог вывести «Балтику» в РПЛ, но Игнашевич и его штаб сделали это

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«25 лет никто не мог вывести «Балтику» в РПЛ, но пришёл тренерский штаб Игнашевича и сделал это. Его роль огромна. Он заложил в нас менталитет победителей: мы не проигрывали 30 матчей.

Если говорить про его качества, то он очень требовательный и современный тренер. Также он хороший тактик, хорошо разбирает соперника и готовится к матчам», — приводит слова Лазарева Metaratings.

Всего под руководством Игнашевича «Балтика» провела 62 матча, в которых калининградцы одержали 30 побед, набрав 111 очков.

Ранее о том, что 43-летний Игнашевич продолжит работу на посту главного тренера «Балтики», сообщали в правительстве Калининградской области.