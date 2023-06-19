В Россию вернулся один из наших легионеров. «Балтика» подписала капитана немецкого клуба

Новичок РПЛ «Балтика» не затягивает с трансферами, чтобы не разделить судьбу «Торпедо». Ещё до начала летних сборов калининградский клуб подписал троих новичков. Первым стал португальский центрхав Жоау Ламейра, вторым – один из самых результативных игроков Первой лиги Артур Галоян (набрал 8+13 в 30 матчах за «Аланию»). Но, пожалуй, самое интересное приобретение «Балтики» на сегодняшний день – Александр Жиров. Центральный защитник возвращается из Германии, где отыграл пять лет и был капитаном команды.

Нынешний главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич мог поиграть вместе с Жировым ещё в марте 2015-го, когда Фабио Капелло сильно удивил болельщиков и специалистов – включил центрального защитника, выступавшего в ФНЛ за «Волгарь», в расширенный список кандидатов в сборную России. Но связка Игнашевич – Жиров всё же не была создана. Сергей сыграл в отборочном матче Евро-2016 с Черногорией, а Александр – нет.

Жиров доехал до сборной, когда Игнашевич уже завершил карьеру. В 2020 и 2021 годах Станислав Черчесов вызывал его на товарищескую встречу со Швецией, матчи Лиги наций с Турцией и Венгрией, а также на игру квалификации ЧМ-2022 со Словенией. Каждый раз Александр оставался на скамейке запасных, до сих пор так и не дебютировав за национальную команду. Его клубная карьера развивалась успешнее. Пусть и во Второй Бундеслиге, но всё же в Германии.

До отъезда в «Зандхаузен» Жиров провёл три сезона в РПЛ. В составе «Анжи» и «Томи» сыграл 56 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Причём гол этот был не кому-нибудь, а «Спартаку» в Москве. Да ещё и победный! На 85-й минуте при счёте 1:1 центральный защитник «Анжи» пришёл на подачу углового в штрафную Артёма Реброва и здорово сыграл на опережение, выиграв воздух. Игра головой – вообще одна из сильных сторон Александра.

Карьеру Жирова должен был по-настоящему раскрутить переход в «Краснодар» в январе 2017-го. Но там ему почему-то даже шанса не дали – тут же отправили в аренду. За «Краснодар» кандидат в сборную России так ни разу и не сыграл. Зимой 2018-го центральный защитник провёл три месяца в «Енисее», которому помог победить в стыках «Анжи» и подняться в РПЛ, а летом уехал свободным агентом в Германию, где задержался на долгие пять лет.

Жиров приходил в «Зандхаузен» абсолютно неизвестным легионером, а в итоге дорос до капитана. В первые четыре сезона команда с российским защитником успешно решала задачу по выживанию во Второй Бундеслиге. Сначала заняла 15-е место, потом поднялась на 10-е. После этого были ещё одно 15-е место и 14-е. Цели побороться за Первую Бундеслигу никто не ставил, хотя сам Александр мечтал о ней. Летом 2019-го популярное издание Kicker включило российского легионера в топ лучших центрбеков второго дивизиона, и Жировым заинтересовались более статусные клубы. «Зандхаузен» не отпустил, продлив контракт с игроком до 2023 года.

Александр Жиров Фото: NurPhoto via Getty Images

Перед стартом минувшего сезона ходили слухи о возможном переходе Жирова в московское «Динамо». Наш легионер не закрывал двери в Россию, тем не менее планировал задержаться в Германии и пойти на повышение в свои 32 года.

Александр признавался в интервью для «Чемпионата» в октябре 2022-го: «Я приезжал сюда ради игры в Первой Бундеслиге. Тем более что летом у меня наконец-то будет ВНЖ. Проще перейти в высшую лигу – не буду считаться легионером. Буду выбирать лучший вариант для себя, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне. Каждый шаг будет важен. Я 100% перерос клуб, в котором сейчас играю, в руководстве об этом знают…

Как стал капитаном «Зандхаузена»? Тренер выбирал в самом начале сезона. Сломался наш основной капитан, и я получил повязку на весь сезон. Я уже выходил с капитанской повязкой до этого, но чтобы быть основным – такое впервые. Для меня почти ничего не изменилось. Приятно, что парни на меня рассчитывают, доверяют мне. Хотя позиция на поле такая, что и так ответственности и подсказа много. Иногда приходится ходить к руководству или тренеру – решать какие-то бытовые вопросы: попросить один лишний выходной и так далее».

Начинался сезон очень неплохо. «Зандхаузен» одержал две победы в первых трёх турах, а сам Жиров забил гол «Дармштадту». Снова удачно сходил на стандарт: занял хорошую позицию в чужой штрафной – пробил в касание по отскочившему мячу.

Но потом «Зандхаузен» резко сдал. В следующих 11 турах выиграл лишь однажды. В феврале, когда команда опустилась на последнее 18-е место, главного тренера Алоиса Шварца сменил Томас Орал. Однако и тот продержался меньше двух месяцев. Завершал чемпионат «Зандхаузен» под руководством Герхарда Клеппингера. Команда выдала девятиматчевую безвыигрышную серию (семь поражений, две ничьих), а на финише проиграла четыре раза подряд. Ошибались в таком бардаке все, в том числе и Жиров. В результате «Зандхаузен» остался на 18-м месте – до зоны стыков не хватило шести очков.

Александр сыграл 36 матчей во Второй Бундеслиге и Кубке Германии, забил четыре гола и получил три жёлтые карточки. По некоторым статистическим показателям россиянин стал лучшим у «Зандхаузена» в чемпионате Германии. Жиров сделал больше всех передач (1340, из них 80% точных), перехватов (292), подборов (212) и даже возвратов мяча на чужой половине поля (28). Но самое потрясающее, что наш легионер, будучи центральным защитником, попал в топ-5 игроков «Зандхаузена» по ударам в створ (7)! С другой стороны, у Александра наибольшее количество потерь мяча на своей половине (37). Очевидно, это связано с тем, что именно ему чаще всего доверяли начинать атаки как футболисту, который способен отдать приличный первый пас.

Разумеется, у Жирова не было никакой мотивации продлевать истекший контракт с «Зандхаузеном» после вылета клуба в третий дивизион. Но после такого кошмарного для команды сезона не стоило надеяться и на хорошие предложения из Германии. Теперь Александр вернётся в Россию – конечно, совсем другим игроком, а не тем, кто уезжал пять лет назад. Более опытным. Более умелым.

Что-то подсказывает, что в карьере Жирова не будет двух подряд вылетов. Игнашевич может сколотить в «Балтике» крепкую банду.