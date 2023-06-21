Асамоа Гьян завершил карьеру

Ганский нападающий Асамоа Гьян объявил о завершении игровой карьеры, выступая на мероприятии в Аккре. 37-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории своей сборной с 51 голом в 109 матчах.

«Я буду использовать свой опыт и знания в области тренерской работы, футбольного бизнеса и скаутинга», — говорится в речи Гьяна, которую он опубликовал в своём «Твиттере».

В составе сборной Ганы футболист выступал на трех чемпионатах мира, трижды выигрывал медали Кубка африканских наций: две серебряные и бронзовую.

Гьян играл за итальянские «Удинезе» и «Модену», французский «Ренн», английский «Сандерленд», эмиратские «Аль-Айн» и «Аль-Ахли», китайский «Шанхай СИПГ», турецкий «Кайсериспор», индийский «Норт-Ист Юнайтед», ганские «Либерти Профешнлс» и «Легон Ситис».