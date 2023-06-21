Гол Эннера Валенсии помог сборной Эквадора переиграть Коста-Рику в товарищеском матче
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Сборная Эквадора одолела сборную Коста-Рики в товарищеском матче со счётом 3:1. Матч проходил на нейтральном поле в пригороде Филадельфии (США) на стадионе «Субару Парк».
Нападающий «Фенербахче», отметившийся также ярким перформансом на чемпионате мира — 2022 в Катаре, Эннер Валенсия открыл счёт встречи на 20 минуте. Его партнёр по сборной, играющий на клубном уровне за «Антверпен», Уильям Пачо удвоил преимущество на 57-й минуте.
Но Коста-Рика смогла забить ответный гол на 66-й минуте усилиями нападающего мексиканского «Леона» Джоэля Кэмпбелла. Но забить второй гол у центральноамериканской команды не вышло и футболист из канадского чемпионата, играющий за «Ванкувер», Педро Вите оформил окончательный счёт встречи на 82-й минуте встречи.
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