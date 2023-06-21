Бушманов: для болельщиков «Спартака» не так важно, кто будет генеральным директором

Бывший защитник «Спартака», ЦСКА и «Торпедо» Евгений Бушманов высказался о назначении Олега Малышева генеральным директором красно-белых.

«Только время покажет, поможет ли «Спартаку» смена гендиректора. Все изменения, которые происходят в клубах, совершаются с целью улучшения. Но стабильность нужна. Болельщики «Спартака» вряд ли устают от частых перестановок в руководстве, потому что им важно видеть красивый футбол и победы.

А кто будет генеральным директором, для болельщиков не так важно», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул московский клуб по соглашению сторон.