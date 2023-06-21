Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бушманов: для болельщиков «Спартака» не так важно, кто будет генеральным директором

Бушманов: для болельщиков «Спартака» не так важно, кто будет генеральным директором
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака», ЦСКА и «Торпедо» Евгений Бушманов высказался о назначении Олега Малышева генеральным директором красно-белых.

«Только время покажет, поможет ли «Спартаку» смена гендиректора. Все изменения, которые происходят в клубах, совершаются с целью улучшения. Но стабильность нужна. Болельщики «Спартака» вряд ли устают от частых перестановок в руководстве, потому что им важно видеть красивый футбол и победы.

А кто будет генеральным директором, для болельщиков не так важно», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул московский клуб по соглашению сторон.

Материалы по теме
«Спартак» назначил нового генерального директора вместо Евгения Мележикова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023