Евгений Мележиков: не может быть долгой стагнации российского футбола — наступит развитие

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о проблемах отечественного футбола.
«В каком состоянии находится российский футбол на сегодняшний момент? Сложный вопрос. Думаю, российскому футболу сложно из-за геополитической обстановки. Но то, как справляется с этим руководство РФС и РПЛ, достойно уважения. Что нас ждёт в дальнейшем? Надеюсь, спад напряжённости.
В футболе или вообще? Надеюсь, что в принципе, а в частности и в футболе. Думаю, что постепенно, хоть и не сразу, но всё пойдёт на дальнейшее развитие. Не может быть долгой стагнации — в какой-то момент наступит развитие.
Сейчас мы стагнируем? Сейчас мы стабилизировали ситуацию в сложный момент для футбола и для страны», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2023
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