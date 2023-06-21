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Евгений Мележиков: не может быть долгой стагнации российского футбола — наступит развитие

Евгений Мележиков: не может быть долгой стагнации российского футбола — наступит развитие
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о проблемах отечественного футбола.

«В каком состоянии находится российский футбол на сегодняшний момент? Сложный вопрос. Думаю, российскому футболу сложно из-за геополитической обстановки. Но то, как справляется с этим руководство РФС и РПЛ, достойно уважения. Что нас ждёт в дальнейшем? Надеюсь, спад напряжённости.

В футболе или вообще? Надеюсь, что в принципе, а в частности и в футболе. Думаю, что постепенно, хоть и не сразу, но всё пойдёт на дальнейшее развитие. Не может быть долгой стагнации — в какой-то момент наступит развитие.

Сейчас мы стагнируем? Сейчас мы стабилизировали ситуацию в сложный момент для футбола и для страны», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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