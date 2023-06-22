В ЦСКА опровергли интерес «Галатасарая» к Фёдору Чалову
Поделиться
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном интересе со стороны турецкого «Галатасарая» к российскому нападающему Фёдору Чалову.
«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Никакого диалога нет», – приводит слова Брейдо Sport24.
Фёдор Чалов — воспитанник армейцев. За первую команду россиянин играет с 2016 года. Зимой 2022 года нападающий ушёл в аренду в швейцарский «Базель», за который он отыграл вторую половину сезона-2021/2022.
В минувшей кампании Чалов провёл 30 игр за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Армейцы закончили сезон на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
06:45
-
06:32
-
06:20
-
06:19
-
05:54
-
05:51
-
05:29
-
05:25
-
05:19
-
05:03
-
04:55
-
04:38
-
04:36
-
04:18
-
04:04
-
04:01
-
03:52
-
03:50
-
03:39
-
03:35
-
03:30
-
03:22
-
02:49
-
02:24
-
02:03
-
01:44
-
01:25
-
01:21
-
01:20
-
01:12
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:34
-
00:30
Партнерский контент