В ЦСКА опровергли интерес «Галатасарая» к Фёдору Чалову

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о возможном интересе со стороны турецкого «Галатасарая» к российскому нападающему Фёдору Чалову.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Никакого диалога нет», – приводит слова Брейдо Sport24.

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев. За первую команду россиянин играет с 2016 года. Зимой 2022 года нападающий ушёл в аренду в швейцарский «Базель», за который он отыграл вторую половину сезона-2021/2022.

В минувшей кампании Чалов провёл 30 игр за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Армейцы закончили сезон на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.