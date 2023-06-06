Малком, Промес, Дзюба, Чалов, Соболев, Вендел — кто лучший игрок сезона в РПЛ?

И это ещё не все кандидаты. Кто номер один — решаете вы.

Чемпионат России завершился. На протяжении 30 туров футболисты конкурировали, вырывались вперёд, догоняли конкурентов, поражали и удивляли. Короче говоря, произошло много интересных событий. Малком наконец-то заискрил в «Зените». Квинси Промес напомнил себя молодого. Артём Дзюба триумфально вернулся в Россию. Фёдор Чалов обновил личный бомбардирский рекорд. Вендел, Джон Кордоба и Дуглас Сантос провели отличный сезон. Иван Обляков раскрылся в новой роли. Эдуард Сперцян совершил качественный скачок в развитии и, кажется, готов ехать за границу.

Пришло время голосовать за лучшего игрока РПЛ-2022/2023. Авторы и друзья «Чемпионата» отобрали 11 футболистов. Кто-то даже не смог выбрать лишь одного кандидата. А вам осталось проголосовать за кого-то из них!

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.