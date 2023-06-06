Малком, Промес, Дзюба, Чалов, Соболев, Вендел — кто лучший игрок сезона в РПЛ?

Чемпионат России завершился. На протяжении 30 туров футболисты конкурировали, вырывались вперёд, догоняли конкурентов, поражали и удивляли. Короче говоря, произошло много интересных событий. Малком наконец-то заискрил в «Зените». Квинси Промес напомнил себя молодого. Артём Дзюба триумфально вернулся в Россию. Фёдор Чалов обновил личный бомбардирский рекорд. Вендел, Джон Кордоба и Дуглас Сантос провели отличный сезон. Иван Обляков раскрылся в новой роли. Эдуард Сперцян совершил качественный скачок в развитии и, кажется, готов ехать за границу.
Пришло время голосовать за лучшего игрока РПЛ-2022/2023. Авторы и друзья «Чемпионата» отобрали 11 футболистов. Кто-то даже не смог выбрать лишь одного кандидата. А вам осталось проголосовать за кого-то из них!
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.
Фёдор Чалов, ЦСКА
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
Фёдор Чалов – лучший бомбардир ЦСКА в этом сезоне и третий снайпер РПЛ. Чалов забил 19 голов и обновил свой рекорд в чемпионате России (раньше он равнялся 15). Правда, тогда этих 15 мячей хватило, чтобы стать самым результативным игроком сезона.
Но минувший сезон для Чалова крут не столько количеством голов, сколько универсальностью. Фёдор осенью играл центрального нападающего, а зимой переквалифицировался в атакующего инсайда/нападающего в оттяжке. В этой роли Чалов тоже был прекрасен: отлично сыгрался с Заболотным и плёл комбинации вместе с Обляковым. Среди форвардов-россиян Чалов точно лучший в сезоне-2022/2023.
Квинси Промес, «Спартак»
Выбор Максима Пахомова, редактора отдела «Футбол»
Просто напоминание: Квинси в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров. У него 88 голов. 20 он забил только в этом сезоне – ни в одном чемпионате в «Спартаке» до отъезда в «Севилью» Квинси столько не забивал.
Да, Малком по системе «гол+пас» первый. Но, во-первых, партнёры у Малкома всё же покачественнее, а во-вторых – от игры Малкома и впечатления свежéе. 13 из 20 Промес забил в первой части сезона, когда и «Спартак», и сам Квинси восхищали сильнее. Весной же Абаскаль на несколько матчей остался без Квинси – и за эти четыре игры (включая кубковую) удалось обыграть только «Торпедо», и то еле-еле.
Уверен, в «Зените» статистика Квинси была бы ещё мощнее. А вот показать такие результаты в «Спартаке», который в этом сезоне штормило и который только привыкал к Абаскалю, – гораздо круче. Стал бы «Зенит» чемпионом без Малкома? Да. Стал бы «Спартак» третьим без Промеса? Нет.
Малком, «Зенит»
Выбор Кирилла Закатченко, автора «Чемпионата»
Малком провёл великолепный сезон. Порой складывалось ощущение, что бразилец с российским паспортом находится на каком-то космическом уровне. Его статистика говорит сама за себя. Малком занял первое место в списке снайперов, хотя пропустил концовку сезона в связи с рождением ребёнка. Он забил 23 мяча и только дважды сделал это с пенальти. А так бы вполне мог замахнуться на рекорд Олега Веретенникова (25 голов в сезоне-1995).
В среднем на один гол Малкому требовалось 102 минуты. И это лучший результат среди всех лидеров чемпионата. Бразилец показал себя не только прекрасным завершителем атак, но и неплохим распасовщиком. Семь ассистов — с таким результатом нападающий вошёл в топ-5 лиги. Неудивительно, что Малкома признали лучшим футболистом на специальной церемонии награждения.
В целом этот футболист может делать на поле почти всё. Он способен обыграть двух-трёх человек на маленьком пространстве, протащить мяч, забить, отдать. Игроков с подобным набором качеств в РПЛ, мягко говоря, немного. Есть ощущение, что после такого впечатляющего сезона Малком всё-таки уедет в Европу. Тем более что пока непонятно, когда с российских клубов снимут еврокубковый бан.
Иван Обляков, ЦСКА
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
Иван Обляков – лучший игрок ЦСКА весной и один из лучших футболистов чемпионата России. После зимнего перерыва хавбек набрал потрясающую форму и выбил 10 очков по системе «гол+пас» (всего в чемпионате – 14).
Владимир Федотов после зимней паузы передвинул Ивана ближе к атаке, немного разгрузил его ментально, и это принесло свои плоды. Обляков создавал, забивал, обводил и просто вёл ЦСКА к серебру. Он был ключевым футболистом армейцев, ставших вторыми, на важнейшем отрезке. Достаточно, чтобы претендовать на звание лучшего игрока сезона.
Эдуард Сперцян, «Краснодар»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Сперцяна уже не назовёшь открытием сезона. Он и в прошлом году был хорош, а в нынешнем только закрепил статус топ-футболиста. Лучший ассистент не только «Краснодара», но и всего чемпионата России – 12 голевых передач. Кажется, будто не так много, но это заблуждение. В прошлом сезоне у лучших распасовщиков было по восемь ассистов (у Шиманьского и Зиньковского), а два года назад – по семь (у Нобоа и Дугласа Сантоса). Последний раз больше голевых в РПЛ отдавал ещё Халк – 16 штук в сезоне-2015/2016.
Слуцкий называет Сперцяна лучшим полузащитником сезона. И это тот случай, когда тяжело не согласиться, учитывая ещё и 10 голов армянина. «Краснодар» закончил сезон на шестом месте. Страшно представить, на какой позиции оказалась бы команда без 22 мячей, в которых принял участие Сперцян.
Сейчас ещё обиднее, что такого футболиста упустила сборная России. И в каком-то смысле этого парня мы скоро ещё раз потеряем. Всё-таки его место не в РПЛ, а в более крутой лиге. Будет даже странно, если такой полузащитник не попробует себя на действительно высоком уровне. А ещё немного удивляет, что 22-летний Эдуард стоит по оценкам Transfermarkt меньше (€ 9 млн), чем 30-летний Кордоба (€ 11 млн).
Вендел, «Зенит»
Выбор Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»
Вендел – диспетчер «Зенита», сердце «Зенита». Бразилец за 2,5 года в Санкт-Петербурге стал ключевым футболистом. Его умение дирижировать игрой, найти самое опасное продолжение атаки из возможных, отдать голевой пас или пробить самому – всё это чрезвычайно помогает «Зениту» много лет удерживать чемпионство.
Сезон-2022/2023 – самый результативный в российской карьере Вендела. На его счету восемь голов и три результативные передачи. В среднем за матч бразилец отдаёт 91,7% успешных передач – показатель футболиста топ-клуба Европы. Также Вендел совершает 1,3 попытки дриблинга за игру и отдаёт 1,5 ключевой передачи. Если бразилец на поле, опасность от него исходит бесперебойно.
На первой ежегодной премии РПЛ Вендела включили в символическую сборную сезона. Несомненно, бразилец – лучший полузащитник чемпионата России по набору навыков. Такие футболисты украшают наш футбол. Ну и кто не согласится, что Вендел – топ?
Артём Дзюба, «Локомотив»
Выбор Дмитрия Зимина, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Зимин | Футбол России»
Разве много людей в него верили? Мрачная весна в «Зените», ещё более тоскливый период в Турции – и всё это в 34 года. Почти все Артёма уже списали. Да и список претендентов говорил об этом – «Пари НН», «Торпедо». Дзюба мог совсем блёкло закончить карьеру, барахтаясь в зоне вылета. Почему-то кажется, что, когда рубишься там, стареешь быстрее.
Шанс для Дзюбы в «Локомотиве» – череда удивительных совпадений. Но от них выиграли все стороны. Из-за травмы Изидора команде был нужен классный центрфорвард. Эту роль точно не потянул бы Иван Игнатьев: классно играл в футбол он слишком давно. А дать шанс Артёму показалось не самым странным решением. У него случился идеальный мэтч – с командой, тренером, руководством.
Известно, что Дзюбе тяжело играть в дискомфорте. Но доверие тренера – удивительная вещь. Артём кайфовал всю весну. А с таким настроением он способен почти на всё. Итог – важнейшие голы «Ростову» и «Краснодару», три голевые с «Оренбургом», а также важная с «Динамо». За 10 матчей у Дзюбы 8+5. Есть повод думать, что без такого человека «Локо» вряд ли бы стал одной из лучших команд весны и так быстро поднялся в середину таблицы.
Дзюба – лидер «Локомотива». А с недавних пор ещё и капитан. А по бэкграунду последнего года Артём – просто лучший.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Выбор Анатолия Романова, автора «Чемпионата»
Лучший игрок сезона – капитан команды, победившей в чемпионате. Что может быть очевиднее? Тут, в общем-то, и никакие аргументы в пользу кандидата не нужны.
Дуглас Сантос абсолютно заслуженно стал капитаном в «Зените» по ходу этого сезона. Он и раньше несколько раз выводил команду на поле с повязкой, но окончательно получил её после ухода Деяна Ловрена. Дуглас Сантос, можно сказать, самый правильный из зенитовских бразильцев. Кажется, самый профессиональный. И точно – самый скромный по жизни. Но на футбольном поле превращается в настоящего бойца, поражающего своей стабильностью. Иногда складывается впечатление, что это не человек, а машина: настолько ровно проводит левый защитник каждый отрезок чемпионата.
Важно, что Дуглас Сантос силён не только как разрушитель, но и как атакующий защитник. Во все годы в «Зените» он отдавал достаточно большое количество голевых пасов. В нынешнем сезоне у бразильца 7 результативных передач в 36 матчах РПЛ, Кубка России и Суперкубка страны. И это несмотря на то, что основной нападающий Матео Кассьерра не реализовал кучу моментов (забил всего два мяча в чемпионате) после передач Дугласа Сантоса и остальных зенитовцев.
По статистике WhoScored, капитан петербургской команды сделал за сезон РПЛ 62 передачи под удар. Больше – только у двоих! Дугласа Сантоса опережают атакующие игроки, которые по своим амплуа и должны бороться за титул лучшего ассистента. Это Квинси Промес и Арсен Захарян. Никто из штатных защитников даже близко не подобрался к бразильцу. Поскольку и в обороне Дуглас Сантос ошибался мало, всё говорит в пользу признания его игроком года в России.
Максим Осипенко, «Ростов»
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Панк инсайд»
Главный защитник «Ростова» Карпина провёл очень сильный сезон. Осипенко находится в топе почти по всей ключевой статистике: в пятёрке лидеров по выигранным верховым единоборствам, а также высоко в топе точных передач и точных передач в финальную треть.
Максим здорово начинал атаки, исполнял классные диагонали, но главное — отлично защищался, гасил контратаки и был устойчивым под чужим прессингом — пройти его было тяжело. А в момент, когда у «Ростова» возникла проблема с исполнением пенальти, Осипенко взял это на себя. В сложный момент бил с «точки» почти безошибочно — качества настоящего лидера.
Александр Соболев, «Спартак»
Выбор Михаила Рождественского, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Рыжая пресса»
Выбрать в таком рейтинге Соболева — пойти против общественного мнения. Из-за проблем с дисциплиной и дикого удаления в дерби с ЦСКА многие болельщики не любят этого нападающего. Понять можно, но давайте сфокусируемся на футболе. Мы же тут благодаря ему.
В плане статистики нынешний сезон — лучший в карьере Соболева. Александр забил 13 мячей и отдал 9 ассистов. Чуть больше голов (14) у него было только в сезоне-2020/2021 при Доменико Тедеско, но результативных передач он тогда раздал значительно меньше.
Самое интересное — чтобы оформить 22 балла по системе «гол+пас», Соболеву понадобилось 26 матчей или 2031 минута. То есть в среднем Александр отмечался почти одним результативным действием за игру.
Кстати, раз уж упомянута система «гол+пас». По этому показателю Соболев занял четвёртое место в РПЛ, уступив лишь Малкому (30), Квинси Промесу (27) и Фёдору Чалову (24). Но в случае с последним есть нюанс: у игрока ЦСКА матчей больше аж на четыре. То есть по сезону между ними можно поставить как минимум виртуальный знак «равно». Малком и Промес — общепризнанные лучшие футболисты РПЛ, но Соболева в таком случае можно назвать третьим в лиге и лучшим из россиян (шуток про паспорт Малкома не будет). Возможно, наравне с Чаловым, но всё же.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»
Кордоба взорвал РПЛ в уже позапрошлом сезоне, когда только приехал. На старте колумбиец пошумел знатно, и это воодушевило. Признаюсь, после отзаявки зимой 2022 года из-за продолжительного восстановления я уже и не верил, что этот парень может перезагрузить карьеру в России. Обычно легионеры для подобного уезжают обратно за рубеж. Как же я ошибался!
Нападающий выдал сумасшедший сезон: 14+6 в 23 турах РПЛ! А ведь ещё были 6+2 в 13 встречах Кубка России. Интересно, где находился бы «Краснодар» без своей главной ударной силы. Вдвойне интересно, как после полугодовой паузы Кордоба не потерял в резкости, мощи, агрессии и желании.
Но уйдём от поверхностных цифр и визуального впечатления в сторону изучения продвинутой статистики. Согласно ей, у Джона всё в полном порядке. Он, например, второй в лиге после Промеса по количеству ударов в створ за матч (1,76 против 1,84). Или третий по реализации – только Дзюба и Комличенко тратят на гол меньше ударов. А ведь по среднему игровому времени Кордоба в аутсайдерах – никто из лучших форвардов лиги не играет так мало.
Кордоба не только перезапустил карьеру в России, но и выдал лучший сезон в «Краснодаре». Да, существует проблема с регулярным попаданием в офсайд, но за такое количество забитых мячей давайте ему это простим. Весьма интригует, как летом Владимир Ивич будет наращивать возможности Кордобы. Если колумбиец проведёт сезон без травм, то вполне сможет побороться за звание лучшего бомбардира.
- 6 июня 2023
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