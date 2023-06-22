Роман Орещук: на «Оренбурге» уход Лички сильно не скажется — там отличный спортдир

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о дальнейшей судьбе «Оренбурга» после ухода из клуба главного тренера Марцела Лички. Чешский специалист был наставником оренбуржцев на протяжении трёх последних сезонов.
«Думаю, никак не отразится уход Лички на судьбе «Оренбурга». В этой команде ведущую роль играют иностранцы, аргентинцы. И, вы поймите, там всё налажено, есть отличный спортивный директор – Дмитрий Андреев, у которого хороший контакт с футболистами. Новый тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик был давно на контакте с Личкой. Понимание, во что играла команда и как с ней работал Личка, у Ярошика есть. Они и подбирали нового тренера, с учётом опыта работы предыдущего. Насколько я знаю, Личка участвовал в рассмотрении кандидатуры.
Поэтому, думаю, не сильно отразится уход тренера на «Оренбурге». Будут играть в такой же футбол и будет примерно всё то же, что и было. Не Личка подбирал игроков для команды, а спортивный директор Андреев. Он парень футбольный, талантливый. Продолжит селекцию в таком же духе. Поэтому не жду больших изменений. Личка был главным звеном, но пирамида, организация клуба не развалится без Марцела — это точно», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
Ранее спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач высказался о назначении Лички на пост главного тренера бело-голубых.
- 22 июня 2023
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