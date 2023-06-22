Глава РПЛ Алаев: разработали стратегию лиги, готовы обсуждать её с клубами

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о стратегии чемпионата России на ближайшие годы, а также о готовности руководства лиги обсуждать планы с клубами.

«Вопрос не в том, что главное в стратегии. Стратегия просто должна быть, несмотря на те условия, в которых мы живём. Мы должны понимать, какие у нас ориентиры и куда мы идём. Говорить о том, что представлена стратегия — неправильно.

Представлен проект, который мы готовили очень долго по разным причинам, с нашими коллегами из Oks Lab. Эту работу начинали ещё до меня. Она шла-шла, а мы её завершили. Это проект стратегии не Александра Александровича, а проект стратегии РПЛ.

Мы направили эту стратегию клубам. Теперь клубы имеют право с чем-то согласиться, выйти с другими предложениями. Это будет документ, который будет работать. Я очень доволен, что у нас есть проект стратегии. Мы готовы обсуждать с клубами, готовы дискутировать, готовы к критике», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.