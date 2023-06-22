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Глава РПЛ Алаев рассказал, как будет строиться взаимодействие по календарю с РФС

Глава РПЛ Алаев рассказал, как будет строиться взаимодействие по календарю с РФС
Александр Алаев
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Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, какое участие будет принимать РФС в составлении календаря чемпионата России.

«Прежде чем отправлять календарь на утверждение Александру Валерьевичу, мне нужно самому себе ответить на все вопросы. После публикации календаря вопросы будут. И у меня должен быть аргументированный ответ на каждый вопрос. Если у Александра Валерьевича или РФС будет желание что-то поменять, значит, у меня не хватило аргументов. Но я не сомневаюсь, что у меня аргументации хватит. Поэтому мы докручиваем календарь», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее стало известно, что Российский футбольный союз примет участие в составлении календаря РПЛ на следующий сезон.

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