Петржела: Ярошик справится с обязанностями в «Оренбурге», но не выступит лучше Лички

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга», недавно освободившийся после ухода Марцела Лички в московское «Динамо».

«Иржи прекрасно справится со своими обязанностями в «Оренбурге». Он очень талантливый тренер. Буду держать за него пальцы скрещёнными. Но лучше, чем Личка, Ярошик не выступит. Марцел вывел «Оренбург» на вершину», – приводит слова Петржелы Metaratings.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также за «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии.

В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.