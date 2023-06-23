Петржела: Ярошик справится с обязанностями в «Оренбурге», но не выступит лучше Лички
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на новость о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга», недавно освободившийся после ухода Марцела Лички в московское «Динамо».
«Иржи прекрасно справится со своими обязанностями в «Оренбурге». Он очень талантливый тренер. Буду держать за него пальцы скрещёнными. Но лучше, чем Личка, Ярошик не выступит. Марцел вывел «Оренбург» на вершину», – приводит слова Петржелы Metaratings.
Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также за «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии.
В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.
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