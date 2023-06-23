Чанов: с удовольствием верю в возвращение российского футбола на международный уровень

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.
«Я с удовольствием верю в возвращение российского футбола на международный уровень. Считаю, что это будет правильное решение. Были санкции, но российские тренеры продолжали учиться и получать лицензии от УЕФА — ничего не прекращалось. Видимо, политика вмешивается, а на УЕФА было давление. Чем быстрее произойдёт возвращение, тем лучше. Футболисты хотят показать себя на международной арене, чтобы их оценили не только по играм в чемпионате», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.
- 23 июня 2023
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