Личка: будем радовать болельщиков «Динамо» хорошими результатами и забивать голы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка обратился к болельщикам динамовцев.

«Дорогие болельщики «Динамо» Москва! Вчера я стал новым главным тренером вашей любимой команды.

Хочу сказать вам, что буду прикладывать все усилия, чтобы команда показывала интересную игру, на которую вам было бы приятно смотреть.

Будем пробовать радовать вас хорошими результатами и забивать голы, потому что голы в футболе доставляют удовольствие, как игрокам, так и вам, болельщикам. И по итогу получается хороший результат.

Спасибо большое! Увидимся на стадионе!» — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.