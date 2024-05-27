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Голкипер «Динамо» Шунин: каждый год я верю, что мы можем стать чемпионами

Голкипер «Динамо» Шунин: каждый год я верю, что мы можем стать чемпионами
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, может ли главный тренер бело-голубых Марцел Личка привести московский клуб к чемпионству в следующем сезоне.

«Каждый год я верю в то, что мы можем стать чемпионами. Каждый год я надеюсь на это и со своей стороны прикладываю максимум усилий, чтобы быть готовым. Максимально много тренироваться, хорошо восстанавливаться и делать всё, чтобы моя команда играла только лучше. Мы видели в матче с «Краснодаром», что всё было в наших руках, в следующем сезоне постараемся выиграть чемпионат», – приводит слова Шунина «РБ Спорт».

Напомним, сезон-2023/2024 «Динамо» завершило на третьем месте. В матче заключительного, 30-го тура бело-голубые уступили «Краснодару» на выезде и позволили «Зениту», который в параллельной встрече обыграл «Ростов», выйти на первое место. Для сине-бело-голубых этот титул стал шестым подряд. Марцел Личка возглавил московское «Динамо» летом 2023 года. Контракт чешского специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца июня нынешнего года.

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