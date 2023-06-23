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Колодин: я был очень слабым футболистом. Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры

Колодин: я был очень слабым футболистом. Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры
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Бывший российский футболист Денис Колодин ответил на вопрос о самых трудных соперниках, с которыми он сталкивался по ходу карьеры.

«Против кого было сложнее всего играть? Мне со всеми было тяжело играть во время карьеры. Я был очень слабым футболистом, поэтому со всеми было трудно. Из последних сил», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Колодин выступал за волгоградскую «Олимпию», «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов», нижегородскую «Волгу», «Сокол» и казахстанский «Алтай». Также Денис выступал за сборную России, в составе которой дошёл до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. На том турнире россияне обыграли Нидерланды со счётом 3:1 в матче четвертьфинала.

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