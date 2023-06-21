«Может, лучше выступили бы». Колодин шуткой ответил на вопрос об игре России на Евро-2008

Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2008.
«Бронза Евро? Это за счёт Аршавина, футболистов и тренера. Если бы не играл, то не получил бы медаль.
Я называю себя слабым футболистом, но после поражения от Испании посадили на скамейку Широкова, а не меня? Надо было двоих сажать: может, ещё лучше выступили бы (смеётся)», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Колодин, воспитанник камышинского футбола, начинал карьеру в волгоградской «Олимпии». В РПЛ Колодин выступал за «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов» и «Волгу». Также был игроком саратовского «Сокола». В общей сложности он сыграл 244 матча в высшей лиге и забил 20 мячей. В составе сборной России Денис провёл 23 матча.
- 21 июня 2023
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