Источник: Юран попросил «Пари НН» подписать Панченко

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран хочет подписать нападающего Кирилла Панченко. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Панченко с 2020 года выступает за тульский «Арсенал». В прошедшем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 32 матчах Мелбет Первой лиги, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами. Его команда завершила сезон на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко в 34 матчах.

Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» по ходу предыдущего сезона. Нижегородская команда заняла 13-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав 30 очков в 30 турах. В стыковых матчах «Пари Нижний Новгород» победил «Родину» (3:0, 0:2) и сохранил место в РПЛ.