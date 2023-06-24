Экрем Конур: Икарди может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» планирует сделать «ПСЖ» предложение о покупке аргентинского нападающего Мауро Икарди, сообщает в своем «твиттере» журналист Экрем Конур.
По сообщению источника, «бьянконери» предложит парижанам € 9 млн. Отмечается, что на Икарди также претендуют клубы из Саудовской Аравии, США, Франции, Италии и Турции.
Сезон-2022/2023 аргентинский форвард провёл в турецком «Галатасарае» на правах аренды из «ПСЖ». Игрок принял участие в 24 матчах, забил 22 гола и отдал семь результативных передач. Он занял третье место в общем зачёте бомбардиров турецкой Суперлиги, а «Галатасарай» стал чемпионом страны, набрав 88 очков в 36 матчах.
Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера», где провёл большую часть своей карьеры — шесть сезонов. Всего на счету 30-летнего нападающего 309 сыгранных матчей, 167 забитых голов и 45 ассистов в рамках национальных чемпионатов.
- 24 июня 2023
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