Капитан «Ростова» Глебов: нельзя допустить конфликта и раскола на нашей родной земле

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов обратился к жителям города с заявлением.

«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы — один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», — сказал Глебов в видео для клубной пресс-службы.

Ранее «Ростов» сделал официальное заявление, в котором обратился к бойцам ЧВК «Вагнер», попросив их избежать насильственного решения конфликта с вооружёнными силами России.

«Ростов» проводит свои предсезонные сборы в Ростове-на-Дону. Чемпионат России стартует в июле. В предыдущем сезоне клуб занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах.