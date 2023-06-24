Капитан «Ростова» Глебов: нельзя допустить конфликта и раскола на нашей родной земле
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов обратился к жителям города с заявлением.
«Дорогие ростовчане! Сегодня я хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы — один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», — сказал Глебов в видео для клубной пресс-службы.
Ранее «Ростов» сделал официальное заявление, в котором обратился к бойцам ЧВК «Вагнер», попросив их избежать насильственного решения конфликта с вооружёнными силами России.
«Ростов» проводит свои предсезонные сборы в Ростове-на-Дону. Чемпионат России стартует в июле. В предыдущем сезоне клуб занял четвёртое место, набрав 53 очка в 30 матчах.
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