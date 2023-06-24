Президент «Ростова» обратился к болельщикам клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды.

«Уважаемые соотечественники, ростовчане и жители области!

В наше время важно помнить, что мы все — один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть ещё больше.

Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом! Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле.

Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем — о наших детях и внуках.

Отдельно хочу обратиться к ростовчанам: не поддавайтесь панике. Самое главное сейчас — это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий.

С уважением, Арташес Арутюнянц», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.