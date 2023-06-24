«Милан» может подписать Милинкович-Савича после продажи Тонали

«Милан» заинтересован в приобретении сербского полузащитника «Лацио» Сергея Милинкович-Савича, сообщает Lazio Press.

По информации источника, «россонери» активно изучают варианты замены хавбека Сандро Тонали, который в ближайшее время перейдёт в «Ньюкасл». Боссы «Милана» намерены выкупить Милинкович-Савича у «Лацио». Также миланский клуб делал запрос по ещё одному хавбеку римлян — Данило Катальди.

В сезоне-2022/2023 на счету Милинкович-Савича 47 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к полузащитнику «Удинезе».